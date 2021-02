Une jeune femme de 18 ans retrouvée morte à Gand: un suspect placé sous mandat d'arrêt

Un jeune homme de 20 ans, interpellé dimanche après le décès suspect d'une jeune femme de 18 ans à Gand, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et pour négligence coupable, a fait savoir mardi le parquet de Flandre orientale.



Le jeune de 20 ans avait lui-même alerté la police dimanche et avait été interpellé après audition le soir-même. Après autopsie du corps de la victime, le suspect a été placé sous mandat d'arrêt. Les circonstances exactes du décès, survenu dans la rue Kasterbant, restent à déterminer mais il ressort des premiers éléments que le suspect et la victime avaient consommé de la drogue. Le jeune homme, de nationalité néerlandaise, comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Gand.