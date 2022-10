Une jeune fille hospitalisée après avoir été tabassée près d'une école en Flandre: "C’est complètement disproportionné"

Une jeune fille a été tabassée lundi après-midi près d'une école secondaire de Beveren (Flandre-Orientale). Elle a dû être hospitalisée d'urgence, indique nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. Une enquête a été ouverte a annoncé la zone de police de Waasland-Beveren.

Les images partagées sur les réseaux sociaux sont choquantes. On y voit l'acharnement des protagonistes, majoritairement des filles âgées entre 14 et 16 ans, et l'inaction de plusieurs personnes présentes sur les lieux. Après avoir subi plusieurs coups, une jeune fille a été sérieusement blessée, notamment au visage. La victime, profondément marquée par les événements, a pu rentrer à son domicile.

La directrice de l'établissement, interrogée par Het Laatste Nieuws, n'a pas caché sa colère: "C’est complètement disproportionné", fustige-t-elle. Les élèves identifiés sur les images, qui font partie de l’Athénée royal de Beveren, ont été suspendus en attendant les conclusions de l'enquête interne. "Les spectateurs, qui préfèrent filmer avec leur smartphone plutôt que d’intervenir, auront aussi des comptes à rendre", a-t-elle ajouté.

La zone de police de Waasland-Beveren a donc également ouvert une enquête, en collaboration avec les parquets de Flandre-Orientale et d’Anvers, précise Het Laatste Nieuws.