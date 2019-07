Une mère et sa fille retrouvées mortes dans une maison à Anvers: le enquêteurs recherchent le criminel

Les corps sans vie d'une femme et de sa fille de 11 ans ont été découverts dans une habitation à Arendonk, dans la province d'Anvers. Selon le parquet, elles ont été violentées et tuées.



Le parquet ne peut encore indiquer si le crime est lié à un conflit familial. Le juge d'instruction, un médecin légiste et le labo sont descendus sur place.