Une mère et son fils retrouvés morts dans un chalet de vacances en province de Limbourg

Le corps sans vie d'une mère et de son fils ont été découverts mercredi matin dans un chalet de vacances du domaine Sonnevijver de Rekem près de Lanaken en province de Limbourg. La découverte a été faite après qu'un homme se soit rendu à la police de Maastricht, aux Pays-Bas. La police de Lanaken-Maasmechelen est sur place pour les constatations et le parquet du Limbourg a été averti.



Un juge d'instruction a été désigné tandis que le laboratoire judiciaire et une équipe médico-légale effectueront les constatations d'usage. Le bourgmestre de Lanaken, Marino Keulen (Open Vld), qui a été également averti, renvoie pour toute information complémentaire vers le parquet.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 3 février ?