Une oeuvre d'art, représentant une vache crucifiée, vandalisée dans une église du Limbourg: cinq suspects arrêtés

Cinq catholiques intégristes, trois wallons et deux flamands, sont suspectés par la justice limbourgeoise d'avoir vitriolé une oeuvre d'art représentant une vache crucifiée dans une église du Limbourg , rapportent la presse flamande et les titres Sudpresse vendredi.

Intitulée "La vache sacrée", l'œuvre d'art de Tom Herck a été vandalisée pendant un peu plus d'un mois, de novembre à décembre, dans la petite église de Saint Jean Baptiste, pas encore désacralisée, à Kuttekoven.

L'affaire avait été mise à l'instruction pour tenter d'identifier les vandales et elle a mené, mercredi et jeudi, à la privation de liberté de cinq suspects catholiques intégristes. Parmi eux: trois frères wallons (des francophones qui habitent en Flandre) et deux amis flamands. Me Sébastien Courtoy, l'avocat de l'un des Wallons qui a été libéré, s'est refusé à tout commentaire sur le fond de l'affaire, "dans l'intérêt de l'enquête".