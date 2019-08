Un homme de 81 ans tué à Grammont: son petit-fils a été arrêté

Un homme de 23 ans comparaîtra devant le juge d'instruction pour le meurtre de son grand-père de 81 ans mercredi à Grammont, en Flandre orientale, a indiqué jeudi le parquet.



Les faits se sont déroulés vers 19 heures ce mercredi dans la localité de Moerbeke. Informée par la grand-mère de l'auteur, la police s'est rendue sur les lieux et a découvert le cadavre de la victime. Le parquet n'a pas fourni de détails sur les circonstances de cette mort violente.



Le petit-fils de la victime était présent dans la maison et a été interpellé sans heurt. Il est actuellement interrogé et comparaîtra probablement vendredi devant le juge d'instruction pour le meurtre de son grand-père. Le mobile du suspect n'est pas encore connu.