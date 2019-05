Une personne atteinte de légionellose est décédée en Flandre: quinze autres personnes hospitalisées

Une des personnes hospitalisées à l'hôpital universitaire de Gand pour légionellose est décédée lundi, a indiqué en soirée l'Agence flamande Soins et Santé. La légionellose est une maladie pulmonaire rare provoquée par l'inhalation de légionelle, une bactérie qui prolifère dans les eaux chaudes et stagnantes. La maladie n'est pas contagieuse. Elle peut mettre jusqu'à 19 jours pour se manifester.



Une quinzaine de personnes de la région d'Evergem sont actuellement hospitalisées. Les premières plaintes émanant de patients datent de la période entre le 29 avril et le 6 mai. Les dernières plaintes remontent à la période entre le 7 et le 10 mai, ce qui laisse penser que la source de l'infection est toujours active. Les patients qui ont contracté la légionellose sont invités à énumérer les espaces publics qu'ils ont fréquentés.

L'Agence flamande Soins et Santé a prélevé des échantillons d'eau dans les tours de refroidissement de 17 entreprises situées dans la zone du canal afin de tenter de déterminer la source des contaminations. Il faudra attendre lundi prochain pour avoir les résultats.