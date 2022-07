Une personne perd la vie dans un accident de la route sur la E403 à hauteur de Torhout

Une personne a trouvé la mort dans un accident de la circulation sur la E403 à hauteur de Torhout dans la nuit de jeudi à vendredi, a confirmé le parquet de Flandre occidentale. Les circonstances exactes du décès ne sont pas encore connues.

L'accident s'est produit vers 01h15 du matin sur la E403 en direction de Bruges. Les services de secours sont arrivés rapidement sur les lieux, mais trop tard pour sauver la victime.

Le parquet se limite pour l'instant à confirmer que l'accident a eu lieu à hauteur de Torhout et à fait un mort. De plus amples informations sur les circonstances exactes de l'accident devraient être communiquées vendredi plus tard dans la journée.