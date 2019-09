Une trentaine de supporters turcs interpellés avant le match Club Brugge-Galatasaray

(Belga) La police de Bruges a interpellé, mercredi en début de soirée, une trentaine de supporters turcs dans le cadre du match entre le Club Brugge et le Galatasaray qui se déroule en soirée. Les supporters en question n'avaient pas de billet valables et étaient en possession de battes et de feux d'artifice. Ils resteront en cellule jusqu'à la fin du match.

Comme annoncé à l'avance, la police de Bruges a mené des contrôles stricts en perspective de ce match. Après d'importantes émeute qui avaient éclaté entre les deux clubs en 2002, la police a serré la vis et mené des contrôles toute la journée dans le centre-ville et près de la gare. "Les supporters interpellés n'avaient pas de ticket valable et étaient en possession de battes et de matériel pyrotechnique. Avec ces armes, ils ont montré que leurs intentions étaient malveillantes. Nous avons dû intervenir", a souligné le porte-parole de la police de Bruges. (Belga)