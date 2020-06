Une usine de transformation de déchets à Vilvorde touchée par un gros incendie

Un incendie était en cours dimanche matin au sein de l'entreprise de transformation de déchets Renewi, située Mechelsesteenweg à Vilvorde, ont fait savoir les pompiers locaux. Ceux-ci ont dépêché plusieurs équipes sur les lieux et conseillent aux riverains de garder portes et fenêtres fermées.



Le feu a pris vers 7h45. La tâche des hommes du feu était compliquée car les déchets devaient d'abord être séparés les uns des autres avant d'être éteints. La circulation des trains entre Malines et Vilvorde a été interrompue en raison de l'incendie.