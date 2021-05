Viol et assassinat de Sofie Muylle sur la plage de Knokke: Alexandru Caliniuc condamné à 25 ans de prison

Alexandru Caliniuc (27 ans) a été condamné mardi par la cour d'assises de Flandre occidentale à 25 ans de prison pour l'assassinat de Sofie Muylle (27 ans). La victime a été violée et est décédée d'hypothermie sur la plage de Knokke en janvier 2017. Le ministère public avait exigé la réclusion à perpétuité et 15 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines.



Le corps de la jeune habitante de Roulers a été retrouvé le dimanche 22 janvier 2017 à 12h19 par un promeneur sous une jetée en bois. Les premières conclusions du médecin légiste affirmaient que Sofie Muylle aurait pu être tuée par étranglement pendant la nuit. Quelques heures plus tôt, son petit ami avait informé la police qu'elle avait soudainement disparu lors d'une soirée. Des images de vidéosurveillance ont montré un homme portant un manteau bleu qui traînait autour du corps durant des heures après les faits. Alexandru Caliniuc a été arrêté dans son pays d'origine en juin 2017. Une enquête plus poussée a révélé que l'ADN de l'accusé correspondait au matériel génétique retrouvé sur la victime et ses vêtements. Ceux-ci comprenaient des taches de sperme. Des photos et des images de la victime mourante ont également été retrouvées sur son téléphone portable. Un collège d'experts a finalement conclu que la victime était décédée d'hypothermie en raison du froid glacial qui régnait. La défense a avancé deux circonstances atténuantes et a été suivie en cela par le tribunal et le jury. Le jugement a ainsi tenu compte du jeune âge et du casier judiciaire vierge de l'accusé.