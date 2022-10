Violent incendie dans une usine de recyclage à Lanaken

(Belga) Un violent incendie s'est déclaré mercredi vers 17h00 dans la zone industrielle Europark, sur le site de l'entreprise Van Werven Plastic Recycling à Lanaken (Limbourg), a indiqué le bourgmestre de la commune, Marino Keulen (Open VLD).

"Les corps de pompiers de Lanaken, Maasmechelen, Genk, Bilzen et Maastricht (Pays-Bas) sont sur place. Ils ont pris la décision de laisser brûler le feu sous contrôle", a précisé le bourgmestre, selon qui "la fumée n'est pas toxique". "L'incendie n'a fait aucun blessé", a-t-il ajouté. Des balles de déchets en plastique se sont embrasées pour une raison encore inconnue. Le feu a provoqué un énorme panache de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde. Les autorités ont conseillé aux riverains de garder portes et fenêtres closes et d'éteindre les systèmes de ventilation. D'épais nuages de fumée se sont propagés jusqu'à Maastricht et les communes avoisinantes, de l'autre côté de la frontière néerlandaise. Les habitants de ces zones ont également été invités à garder portes et fenêtres fermées et à arrêter la ventilation. Les pompiers tentent actuellement de circonscrire les flammes. (Belga)