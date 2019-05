Vol avec violences à Borgerhout: la police recherche ces deux personnes

A la demande du Parquet d'Anvers, nous diffusons l'avis suivant:

Le vendredi 10 mai 2019 vers 15h50, un vol avec violence a été commis au carrefour de la Kroonstraat et de la Millisstraat à Borgerhout. L’auteur a pris la fuite via la Millisstraat.

L’auteur est âgé entre 35 et 40 ans. Il mesure environ 1m65 et est de corpulence robuste. Il a les cheveux foncés et une calvitie. Au moment des faits, il était vêtu d’une veste brune, d’un jean bleu foncé et de baskets blanches. Dans le cadre de cette enquête, la police est à la recherche d'un témoin important qui a eu un contact avec l’auteur lors de sa fuite. Cet homme portait une veste jaune vif, un pantalon foncé et des chaussures brunes. Il était en possession d’un sac à dos bleu foncé et d’un parapluie. Les enquêteurs demandent qu’il se manifeste auprès des services de police.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.