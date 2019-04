Vol par ruse à Dilbeek: avez-vous vu quelque chose?

Alors qu’une dame âgée se trouve dans son jardin, un individu l’interpelle. Il prétend à la victime que son fils a eu un accident de circulation et qu’il se trouve au commissariat. Il lui demande de l’argent pour régler un problème d’assurance. Alors que la dame va chercher la somme demandée, l’homme la suit et lui dérobe celui-ci.

Les auteurs se déplaçaient dans une voiture blanche.

Le 1er auteur est âgé entre 45 et 50 ans et s’exprimait en français. Il mesure entre 1m70 et 1m75, a le teint hâlé, les cheveux foncés et une barbe.

Le 2ème auteur est de corpulence mince et a les cheveux gris.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.