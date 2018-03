Vurste: il décapite sa petit-amie persuadé qu'elle est un vampire

Le tribunal de Gand a fait interner un homme de 43 ans, Kris V.M., originaire de Vurste (Flandre orientale). Ce dernier avait déclaré avoir tué et décapité sa petite-amie en 2014 car il pensait qu'elle était un vampire. Le tribunal a estimé que le prévenu souffrait de psychose et était toujours atteint d'un trouble mental actuellement.

Un an et demi avant les faits, le prévenu avait déjà été interné pour paranoïa, déstabilisé par l'angoisse persistante d'être tué ou empoisonné. En janvier 2014, à nouveau tourmenté par ces pensées obsessionnelles, il a entendu "des voix lui enjoignant de sauver le monde", selon ses dires. "Elles m'encourageaient à tuer le vampire qui se trouvait à côté de moi", a-t-il raconté. En pleine nuit, il a alors étouffé sa compagne avant de la traîner dans la cuisine et de la décapiter. Dans son jugement, le tribunal a estimé que le geste de Kris V.M. n'avait pas été guidé par la préméditation. "La relation qu'il entretenait avec sa compagne n'était pas sujette à des tensions, elle était stable. Les faits ont été perpétrés de manière inattendue, personne n'a pu donner de motif". La mort de la victime résulte donc d'un meurtre et non d'un assassinat. Kris V.M. est resté longtemps en prison avant d'être transféré dans une institution psychiatrique à Sleidinge, en Flandre orientale. Tant les psychiatres de la prison que ceux du centre affirment qu'il souffre toujours de psychose. Or "il semble impossible de simuler cet état psychique sur une période aussi longue", a jugé le tribunal. C'est pourquoi il a ordonné l'internement du prévenu.