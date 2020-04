Yoni (12 ans) et Lyana (7 ans) ont disparu à Houthalen-Helchteren: le parquet du Limbourg lance un avis de recherche

Le lundi 20 avril 2020 entre 11h45 et 12h15, Yoni et Lyana PERMENTIER, deux sœurs âgées de 12 et 7 ans, ont quitté leur domicile situé Grote Baan à 3530 Houthalen-Helchteren.

Depuis, elles ne se sont plus manifestées.

Yoni est âgée de 12 ans, elle mesure 1m50, elle a les yeux bruns et de longs cheveux bruns.

Au moment de son départ, elle était vêtue d’un legging beige et d’une blouse bleu et blanc. Elle pourrait être en possession d’un petit trolley bleu.

Lyana est âgée de 7 ans, elle mesure 1m30, et est de corpulence assez forte. elle a les yeux bruns et les cheveux bruns coupés en carré, juste sous les oreilles. Il lui manque les deux incisives inférieures.

Elle est vêtue d’un jean bleu, d’un T-shirt noir et gris, et de chaussures grises de marque Nike.

Il est demandé à Yoni de prendre contact avec sa famille et ses proches afin de les rassurer.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu