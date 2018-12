"C'est immense, j'adore": Jade, 9 ans, émerveillée par la nouvelle maison pour enfants défavorisés à Montigny-le-Tilleul

Afin de mieux accueillir et soutenir les jeunes en difficultés, une nouvelle maison va bientôt ouvrir ses portes à Montigny-le-Tilleul. 2 millions d'euros ont été récoltés en 6 ans pour la réalisation de ce projet.

Une nouvelle maison pour jeunes en difficultés ouvrira ses portes à Montigny-le-Tilleul. Il s'agit d'un pari fou lancé il y a 6 ans par la fondation "Papillon", qui a décidé de se mobiliser pour récolter l'argent nécessaire. Le projet est porté par plusieurs acteurs du monde économique. En six ans, ils ont récolté plus de deux millions d'euros.

"C'est dix copains qui se sont réunis un jour et qui ont décidé de venir en aide à leur région. Et venir en aide à qui ? Aux plus faibles qui sont leurs enfants. Et donc on s'est dit qu'il manque des places en Wallonie pour les enfants et pourquoi ne pas faire un projet fou, que personne n'a osé. On s'est lancé dans cette aventure assez folle", a détaillé Denis Fontaine, président de la fondation Papillon.

"Je dis vraiment bravo aux travailleurs. C'est immense, j'adore", a lancé Jade, 9 ans. Émerveillés, les enfants, qui viennent de deux institutions de Charleroi, découvrent ce tout nouveau bâtiment où ils vont s'installer en janvier. 36 chambres individuelles sont réparties sur trois étages. Réfectoire, salle de jeux, salle de sport et salle de devoirs.



"J'ai hâte d'être ici", a confié Michel, 7 ans. "On ne s'attendait pas à un truc aussi grandiose, mais franchement, c'est du travail... Ils vont être bien. Je pense que ça va leur faire du bien", a dit Stéphanie Leloutre, éducatrice. Pour les centres d'accueil de la région, c'est un véritable cadeau de Noël fait aux enfants. Les institutions refusent malheureusement des demandes chaque jour, faute de place.