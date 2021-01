"C'est l'amour dans le pré, pas vos déchets": des panneaux pour sensibiliser les mouscronnois à la problématique des déchets

A Mouscron, vingt panneaux ont été placé le long des prairies, à proximité d’exploitations agricoles. La cellule environnement de Mouscron a souhaité lancer cette campagne pour inciter les citoyens à ne pas jeter leurs déchets dans la nature."Il y a une célèbre émission: "l'amour est dans le pré" et donc on a voulu faire un petit jeu de mots parce que ça frappe d'autant plus les citoyens. On a dit "l'amour c'est dans le pré mais ce n'est pas vos déchets qu'on veut", explique Ann Cloet, échevine de l'environnement à Mouscron.

Les déchets représentent un danger pour les animaux

Ces déchets peuvent représenter un danger pour le bétail. Chaque année 3000 animaux sont blessés après avoir ingéré un déchet. Des morceaux de canette en métal hachées par la faucheuse peuvent en effet se retrouver dans le fourrage des animaux. Les vaches peuvent ingurgiter des canettes ou des bouteilles en verre cassées. "Si la vache ingurgite un morceau de métal, ça peut lui être fatal", raconte Benoît Wyseur, agriculteur à Mouscron.

Comme Benoît, ils sont plusieurs agriculteurs à faire face à cette problématique. La cellule environnement de Mouscron espère donc sensibiliser les citoyens à la problématique des déchets.