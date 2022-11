"C'est vraiment de l'incivisme": à Ham-sur-Heure-Nalinnes, le vol de catadioptres agace ses habitants

Pour prévenir des accidents causés par la traversée du gibier, la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes dans la province du Hainaut, a décidé d'installer en septembre une soixantaine de catadioptres sur le bord des routes. Problème, plus de la moitié ont été volées.

"Cela protège le gibier dans 70% des cas, mais ça protège aussi les automobilistes et les cyclistes" explique Philippe Depasse, chasseur dans la région. En septembre, la commune décide d'installer 60 catadioptres pour la sécurité de ses routes. Problème, plus de la moitié de ces catadioptres ont été volés en deux mois, ce qui occasionne par conséquence plus d'accidents entre automobilistes et animaux.

Pour le bourgmestre de la commune, Yves Binon, ces vols mettent en danger la population. "En volant cela, ils réduisent la sécurité qu'on a voulu mettre en place et je pense que c'est inadmissible". La commune a déboursé la somme de 300 € pour la pose de ces catadioptres le long des routes. Une plainte a été déposée auprès de la police en espérant retrouver le ou les responsables de ces vols.