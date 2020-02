"C'était apocalyptique": en pleine tempête Ciara, un camion nacelle se renverse sur la N53

Une équipe de garde de nuit de l'AIESH, le gestionnaire d'une partie du réseau électrique dans la province du Hainaut, a été victime d'un accident de la route la nuit dernière. En pleine tempête Ciara, l'équipe a été appelée pour des réparations. La visibilité et les conditions de conduite étaient très mauvaises.

Le camion nacelle a fait une sortie de route sur la N53 à hauteur de Sivry-Rance, à cause des fortes bourrasques. Le camion et ses occupants sont ensuite restés coincés dans les arbres. Heureusement, les quatre ouvriers n'ont pas été blessés.

L'un d'eux, Cody, est revenu ce matin sur les lieux de l'accident. Il devait récupérer certains de ses outils. Pour lui, l'accident a été une énorme frayeur. "On a vraiment vu notre vie défiler. On était quatre, et on a vraiment cru qu'on allait y passer. C'était apocalyptique."

Cody suivait ses collègues dans une autre camionnette derrière le camion nacelle. Les ouvriers présents dans le camion accidenté ne sont certes pas blessés, mais ils sont très choqués de ce qui s'est passé.