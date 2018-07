"Catastrophe à Gosselies": des trombes d'eau INONDENT l'autoroute E42 (vidéo)

Ils étaient annoncés, ils sont bel et bien là. Dans le Hainaut, des orages ont éclaté ce vendredi, en début de soirée. D'importantes précipitations sont tombées en très peu de temps, inondant littéralement les chaussées.

Des trombes d'eau se sont notamment abattues sur Gosselies et ont totalement submergé l'autoroute E42. "Catastrophe à Gosselies", nous prévient Ricardo.

Plusieurs caves et routes ont été inondées. La situation est rapidement rentrée dans l'ordre. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont reçu plus de 25 appels en quelques minutes, ce vendredi en fin d'après-midi, à la suite d'un orage localisé à Gosselies et Courcelles, dans l'agglomération de Charleroi.

Dans la rue Saint-Roch, les taques d'égout se sont soulevées mais la situation est rapidement revenue à la normale, une fois l'orage passé.

Une alerte orange avait été émise dans plusieurs localités de la Wallonie dès la fin de journée. Pour la province du Hainaut, cet avertissement s'étend entre 18h00 et minuit. A Bruxelles et dans le Brabant wallon, l'alerte émise commence à partir de 21h et prendra fin à minuit.