"Caves inondées", "gros orages": vous êtes nombreux à nous signaler les conséquences des intempéries dans le Brabant wallon et le Hainaut

Cette nuit, des orages ont éclaté sur quasiment toute la Belgique. Certains étaient accompagnés de violentes précipitations. Celles-ci ont touché particulièrement le Brabant Wallon et le Hainaut. Vous êtes nombreux à nous faire part de dégâts, via le bouton orange Alertez-nous. "Caves inondées à Jemeppe-sur-Sambre", nous écrit Vincent. "La deuxième fois en deux semaines."

À Jemeppe-sur-Sambre, toujours, Annick a passé une courte nuit. Les éclairs l'ont réveillée vers 2h du matin. "Le vent a commencé à se lever et puis on a eu de gros éclairs et des grêlons quand même assez gros, je ne voyais plus le fond du jardin", nous raconte la dame, contactée par nos soins. "Je suis tout de suite descendue, j'ai pensé aux caves, mais il était trop tard, tout flottait : les mannes, les cartons, les bouteilles... c'est indescriptible, tout ça parce que les égouts ne suivent pas. On est resté dans le divan avec mon mari, et on a aéré pour évacuer l'odeur."

Depuis la commune de Soignies, Estevez nous a envoyé des photos des voiries inondées.



"Gros orages et forte grêle à Perwez", nous signale Cédric à 4h du matin.

Le Brabant wallon et la Hainaut particulièrement touchés

De nombreuses habitations ont été touchées, avec des caves inondées ou des infiltrations d’eau par les toitures. Des coulées de boues venant des champs ont aussi frappés plusieurs maisons.

Les pompiers sont également intervenus sur les voiries, où les coulées de boues étaient importantes. Des arbres sont aussi tombés sur plusieurs routes. La Rue Saint Paul à Walhain par exemple a particulièrement été touchée. La zone du Brabant Wallon compte entre 20 et 30 interventions sur Gistoux et Chastre notamment.

À Charleroi, il y a eu une trentaine de sorties cette nuit. Certaines interventions sont toujours en cours, à Montigny sur Sambre, Chatelet ou Fleurus par exemple.

Les pompiers dénombrent de nombreux appels depuis Soignies, Anguin, Ath ou encore Lessines.

Dans la province de Namur, Gembloux a été particulièrement touché. Les équipes sont sur le terrain depuis 22h hier. Actuellement, les averses se sont calmées. Les services de secours clôturent certaines interventions et reprendront le chemin de la caserne.