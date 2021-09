"Cela redonne de la confiance!": un jardin partagé pour les bénéficiaires du CPAS de Charleroi

"Le potager de Zoé", aménagé il y a un an sur le site de l'ancien hôpital civil, est aussi ouvert aux voisins et à tous ceux qui ont une âme de jardinier.

Une cinquantaine de personnes se donnent rendez-vous tous les vendredis au "potager de Zoé" à Charleroi. Ce sont des bénéficiaires du CPAS mais aussi des riverains qui viennent se former à la culture maraichère Le lieu a été aménagé, il y a un an, sur l'ancien site de l'hôpital civil qui a été démoli, en face du stade du Pays de Charleroi. Et en un an, le jardin a bien grandi. Les personnes qui y viennent apprennent à planter, soigner, et cueillir les fruits et légumes en respectant les saisons et sans utiliser de pesticide. On y trouve des fraises, framboises, choux, tomates, poivrons, aubergines, salades, pommes, cerises, et herbes aromatiques. Il y a aussi 70 plants de vignes. Au-delà de l'apprentissage, il s'agit de créer du lien entre les participants (riverains et bénéficiaires du CPAS). Le fruit des récoltes est réparti entre les participants.