"Cheminée arrachée, arbres tombés, tuiles cassées": les habitants de Beaumont font face à d'énormes dégâts après la tempête

Une tempête s’est abattue sur certaines régions de notre pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Une véritable "tornade" qui a surpris de nombreux citoyens. Après le choc, l’heure est aujourd’hui aux constats des dégâts très importants. Il faut maintenant tout remettre en état et cela risque parfois de prendre du temps, notamment à Beaumont, où s’est rendue une de nos équipes pour le RTL Info 13h.

La maison de Jean-Pierre a été frappée de plein fouet par la tempête. Après avoir constaté les dégâts, il faut maintenant déblayer. "Il faut réparer la toiture pour commencer, explique-t-il au micro de RTL Info. La voiture est naze. Et puis, il faut tout déblayer, c’est le problème."

Quelques maisons plus loin, les dégâts sont moins visibles, mais pourtant bien réels. "Cheminée arrachée, quelques arbres tombés et pas mal de tuiles cassées avec tous les éléments volants qui trainaient dans les jardins des voisins", confie Grégory. Sa première étape aujourd’hui, c’est de replacer les tuiles. "Déjà hier, aujourd’hui, demain… Puis le boulot reprend lundi donc on verra. Ce sera petit à petit."

Chez Anna, plusieurs arbres se sont carrément brisés en deux. Depuis tôt ce matin, elle tente de remettre en état son jardin. "Hier, mon fils coupait. Les morceaux tombaient."

Si le soleil est aujourd’hui revenu dans ce village de Beaumont, il faudra encore des jours, voire des semaines, pour tout remettre en état.