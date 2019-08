"Donne la caisse, je vais tirer": un commerçant de 64 ans dévalisé à Tournai

Un commerçant de la périphérie de Tournai a été victime, jeudi soir, d'une agression. Deux malfrats se sont emparés de la caisse du magasin. Le commerçant est indemne, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Tournai.



L'agression a été commise jeudi en début de soirée dans un commerce implanté rue Saint-Eleuthère, à proximité du boulevard Léopold à Tournai. Le commerçant, âgé de 64 ans, était seul au moment des faits. Vers 18h45, un homme est entré dans le magasin. Le visage dissimulé avec le col de son sweat, il s'est dirigé vers le fond de l'habitation.

Surveillant l'extérieur, un second individu s'est placé dans l'entrebâillement de la porte d'entrée, tenant cette porte ouverte. Ce second malfrat a dit au commerçant "donne la caisse" et a effectué un geste comme s'il était armé. La victime n'a pas vu d'arme mais l'auteur lui a dit "je vais tirer!".

Le commerçant est alors sorti de son magasin et s'est rendu sur le parking où il a entendu le second auteur dire à son complice "prends la caisse".

Alors que le commerçant retournait dans son magasin, les deux hommes ont pris la fuite en courant en direction de la chaussée de Lannoy où ils se sont engouffrés dans un véhicule par la portière latérale droite.

Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis.