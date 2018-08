"Énorme nuage de fumée orangée à Tertre Baudour": que s'est-il passé?

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé un important nuage orange au-dessus de l’usine Yara à Tertre. "Savez vous quelque chose sur l'usine à Villerot. voici ce que l'on voit de chez nous. C'est très inquiétant sachant que c'est une usine d'engrais et qu'il y a 3 ans nous avons du rester cloîtrés dans nos maisons jusqu'à nouvel ordre", nous a notamment écrit Marie via le bouton orange Alertez-nous en nous envoyant des photos du nuage. "Énorme nuage de fumée orangée qui provient certainement de l'usine de produits chimique Yara à Tertre Baudour", a renchéri un Sandro.





"Nous avons déclenché une installation acide, ce qui a provoqué le dégagement du nuage"



Nous avons pris contact avec l’usine qui nous a confirmé qu’un nuage orange s’était bien formé au-dessus de chez eux. "Nous avons déclenché une installation acide, ce qui a provoqué le dégagement du nuage. Maintenant, il est parti. Ça ne représente pas de risque pour la population", nous a-t-on expliqué. L’usine a également précisé qu’à chaque fois qu’ils devaient effectuer cette manœuvre, ils prévenaient la police de l’environnement qui vient alors contrôler que tout est en ordre. "La police est venue lors du déclenchement d’installation acide et n’a rien constaté d’anormal", nous a-t-on encore indiqué.