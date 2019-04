"Énormes flammes" à Tertre, où un entrepôt qui contenait... des palettes de bois a pris feu

Un incendie s’est produit cette nuit à Tertre (Saint-Ghislain). Le feu a pris dans un entrepôt de palettes pour une raison encore indéterminée.

C'est Brandon qui nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Un énorme incendie s'est déclaré aux alentours de minuit à l'atelier de Tertre, là où sont stockées les palettes. Il y avait des énormes flammes et des milliers de palettes ont été détruites. A cette heure (5h00), les pompiers sont toujours sur place et le feu continue de bruler", nous a-t-il écrit.

Cinq casernes de pompiers sont mobilisées sur les lieux, nous a précisé la zone de secours. On ne connait pas l’étendue des dégâts mais ils devraient uniquement se limiter au stock de palettes.

Il n’y a pas de blessé.



©DR



©DR