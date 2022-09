"Envahie par les rats, les punaises": un huissier de justice désigné pour aller constater les conditions de détention de la prison de Mons

Le président du tribunal de première instance de Mons a rendu, lundi, une ordonnance autorisant un huissier de justice de se rendre à la prison de Mons pour constater les conditions de détention d'un détenu, client de Me Fabrice Vinclaire.

Lundi après-midi, l'avocat bruxellois a déposé une requête auprès du président du tribunal de première instance. "Outre les problèmes de surpopulation, cette prison vétuste est envahie par les rats, les punaises. C'est catastrophique", a-t-il confié à l'agence Belga.

Me Vinclaire estime que les conditions de détention de son client, et des autres détenus en général, sont contraires à la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'avocat attend le rapport de l'huissier de justice, qui doit visiter la prison mardi. Si ce dernier constate des conditions de détention dégradantes, Me Vinclaire sollicitera la remise en liberté de son client devant la chambre des mises en accusation.

L'état lamentable de la prison de Mons est régulièrement dénoncé lors des audiences devant le tribunal de première instance et la cour d'appel. La construction d'une nouvelle prison est dans les cartons du gouvernement fédéral.

Un budget de 80 millions avait été annoncé.