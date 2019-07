"Être pionnier et cohérent": LaSemo devient le premier festival non-fumeur (vidéo)

C'est ce vendredi que le festival LaSemo ouvre ses portes dans le Parc d'Enghien. Un événement festif qui se veut pionner en matière de sensibilisation au durable.

Le festival LaSemo dont la 12e édition se déroulera les 12, 13 et 14 juillet dans le Parc d'Enghien a décidé de devenir un événement non-fumeur après avoir déjà imposé les gobelets réutilisables et les toilettes sèches.

Des panneaux ont été installés pour informer et sensibiliser les festivaliers à ce sujet. Les enjeux environnementaux et le développement durable, c'est ce qui fait l'ADN de ce festival. "A la fois être pionnier et cohérent avec les valeurs durables de LaSemo et de ce lieu qui est magnifique", a expliqué Samuel Chappel, directeur de ce festival, au micro de notre journaliste Céline Praile.

Trois fumoirs seront cependant aménagés pour accueillir les accros à la nicotine, précise le festival. Les mégots récupérés à ces endroits seront ensuite collectés puis recyclés. Il est à noter que les cigarettes électroniques sont aussi concernées par cette décision.

Les têtes d'affiche de l'édition 2019 de LaSemo seront Charlie Winston, Grand Corps Malade et Les Négresses Vertes sans oublier les conférences données par Béa Johnson, la fondatrice du mouvement Zéro Déchet et le chef doublement étoilé par le guide Michelin Sang Hoon Degeimbre.