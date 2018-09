"Explosion de gaz à Jurbise": deux maisons détruites, la chaussée fermée

Vous avez été nombreux à nous contacter après avoir entendu une "explosion" de gaz à Jurbise. "Il y a eu un énorme souffle à Jurbise. Les fenêtres et la maison ont tremblé", indique un témoin.



Contactée par nos soins, la bourgmestre Jacqueline Galant confirme l'explosion de gaz et précise que deux maisons ont été détruites. Les vitres des bâtiments avoisinants ont été soufflées.



La police a donné l'ordre aux habitants de rester confinés chez eux. Les pompiers sont actuellement sur place. On ne sait pas encore s'il y a des victimes à déplorer.



La police fédérale indique que l'explosion a eu lieu vers 16h20 sur la N56 (Ath - Mons) à hauteur de Jurbise (entre les bornes kilométriques 5 et 6). La chaussée a été fermée et la formation de files est possible. Des déviations locales ont été mises en place.