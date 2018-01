Accident impliquant plusieurs véhicules sur le R3 de Charleroi: "Une camionnette s'est dirigée droit vers moi", raconte un témoin

Un accident s'est produit ce lundi matin sur le grand ring de Charleroi. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture. Voulant l'éviter, d'autres véhicules se sont percutés. Au final, quatre personnes ont été blessées et la route a dû être fermée. Ce qui a provoqué de gros ralentissements.

"Gros accident sur la R3 avec plusieurs voitures", signale Magali ce lundi matin peu avant 8h via notre bouton orange Alertez-nous.

Vers 06h45 ce lundi matin, une automobiliste a en effet perdu le contrôle de son véhicule sur le grand ring de Charleroi à hauteur de la sortie vers Montigny-le-Tilleul, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. La conductrice, qui circulait en direction de Gouy-lez-Piéton, a, semble-t-il, glissé sur de la boue. Sa voiture est sortie de la route pour zigzaguer dans l'herbe avant de revenir sur la chaussée.

Deux autres automobilistes, surpris par l'embardée, se sont alors percutés.





"J’ai fait un bond d’un mètre!"

Notre correspondant, Fabian Vanhove, s'est arrêté pour tenter de ralentir la circulation. C'est alors qu'une camionnette est arrivée "à vive allure" sur la bande de gauche et que, surpris, son conducteur a tenté de braquer pour emprunter la sortie. Il a toutefois dérapé dans l'herbe et frôlé notre correspondant avant de s'arrêter.

"Je le vois qui part en embardée, gauche, droite. Il se dirige vraiment droit vers moi. Par chance, j’étais déjà en hauteur par rapport à la route. Et j’ai fait un bond d’un mètre ! Et là, il me frôle, touche mon pied puis s’immobilise tout près des autres conducteurs des voitures", raconte Fabian Vanhove.





Quatre blessés légers

Les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge quatre blessés légers. La police fédérale de la route a quant à elle fermé le R3 en direction de Gouy pendant deux heures. Ce qui a provoqué 7km de files.

La protection civile et les pompiers sont également descendus sur les lieux.





