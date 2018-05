"Grosse détonation" entendue dans la région de Charleroi: "Le sol a tremblé et les portes ont claqué"

Vous étiez très nombreux ce vendredi après-midi à nous prévenir, via le bouton orange Alertez-nous, d'une déflagration puissante.

"Grosse déflagration entendue et qui a fait trembler les murs de ma maison, moi et mon chien. On a fait un sacré bond. Un avion a-t-il franchi le mur du son?", s'interroge Siona.

"Une grosse détonation vient d’être entendue et ressentie dans la commune de Mont-sur-Marchienne. Le sol a tremblé et les portes ont claqué", indique de son côté Guillaume.

Nous avons appelé la Défense pour savoir si des survols de la Wallonie par ses avions de chasse avaient eu lieu ce vendredi et le service de presse a confirmé vers 18h qu'un "avion de la base aérienne de Kleine-Brogel a bel et bien franchi le mur du son à une hauteur de 11km".