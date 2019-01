"Il n’y a pas de chauffage dans le métro à Charleroi depuis des semaines": un problème d'amiante confirment les TEC

"J’ai payé un abonnement à 46,50 euros pour le réseau TEC Charleroi et il n’y a pas de chauffage dans le métro avec des enfants pour les conduire à l’école", déplore Julien via notre bouton orange Alertez-nous. "Il fait plus froid que dehors et ça fait des semaines que cela dure", ajoute le père de famille.

Le chauffage est en effet toujours à l’arrêt dans les métros à Charleroi. Cette mesure est maintenue par principe de précaution, malgré des derniers tests très rassurants.





Un problème d’amiante

Les TEC préfèrent attendre que le joint contenant de l'amiante soit enlevé des trams avant de réactiver la soufflerie. Ces travaux de désamiantage devraient être effectués rapidement.

Fin décembre, une présence infime d'amiante a été découverte dans une motrice en rénovation. Elle était 100 fois inférieure aux normes d'exposition.