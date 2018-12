"Il retourne tous les terrains des voisins": un sanglier particulièrement imposant mène la vie dure à ces habitants de Couillet

Ce soir, le magazine d'information Image à l'appui se penchera sur les nuisances subies par des habitants de Couillet, où un sanglier retourne tous les jardins des voisins. Un extrait était diffusé dans le RTL INFO 13H.

Un sanglier adulte, qui vit depuis des mois dans un petit bois situé à l'arrière des jardins d'un quartier résidentiel de Couillet, mène la vie dure aux riverains: "Il est régulièrement revenu dans les terrains. Des fois, deux fois par jour, matin et soir, et à son aise, il retourne tous les terrains des voisins", explique Myriam.





"Il nous fait des sillons"



Elle fait part de l'étendue des dégâts: "Comme vous pouvez le constater, on se retrouve en face du chef-d'oeuvre de mon ami le sanglier et c'est rebelote, tous les deux jours, on découvre des endroits où il déterre, où il nous fait ses sillons. Moi je laisse le terrain comme ça, l'hiver va arriver, mais en période d'été, il faut entretenir, et quand il y a des dégâts comme ça, ce n'est pas évident".



"La bête, il paraît qu'elle a plus peur que nous, mais bon"

D'après Myriam et ses voisins, l'animal serait particulièrement imposant. "La bête, il paraît qu'elle a plus peur que nous, mais bon, on va se croiser, elle va foutre le camp de l'autre côté, puis elle va peut-être choper quelqu'un de l'autre côté, je ne sais pas moi, on est quand même en zone urbaine, j'estime qu'il devrait y avoir une réactivité. Sans compter que ces bêtes-là sont contagieuses, qu'elles ont certaines maladies, on devrait être un peu plus rapides", dit un habitant.

