"Il va falloir faire mieux pour l'état des routes": le chantier du viaduc de Viesville se prolonge et embarrasse les automobilistes

Autoroute fortement fréquentée chaque jour par des milliers d'automobilistes, le chantier du viaduc de Viesville s'est vu prolongé à la suite d'une dégradation de la voie de droite. La fin des travaux est prévue pour le mois de décembre.

Entre la fin du mois de juin et mi-octobre, le revêtement des voies entre le viaduc de Viesville et la sortie Courcelles a été réhabilité. Un chantier conséquent qui couvrait un tronçon de 3 km. Malheureusement, le jour de la fin des travaux, le gestionnaire du réseau autoroutier SOFICO annonce des nouveaux travaux à quelques mètres des anciens.

Le porte-parole de SOFICO, Corentin Vuylsteke, explique : "Le viaduc de Viesville était situé en zone d'approche. Il a donc subi un trafic plus important, plus conséquent, ce qui a dégradé la voie de droite de ce viaduc". Cette prolongation de chantier, qui risque bien d'engendrer de nouveaux embarras de circulation, ne manque pas d'agacer les automobilistes. "Il va falloir faire mieux pour l'état des routes" explique l'un deux. Face à ces mécontentements, Corentin Vuylsteke précise que "Ce sont des questions de sécurité. Il faut nécessairement assurer la sécurité et le confort des usagers".

Heureusement, un tel cas de figure est rare sur nos routes. Pourvu que cela le reste.