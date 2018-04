"Il y a un hélicoptère qui vole très bas et de nombreux policiers déployés" : que se passe-t-il à Mons?

Vous êtes nombreux à déclencher le bouton orange Alertez-nous et à nous signaler ce matin un important déploiement de policiers à Mons. "Il y a un hélicoptère au-dessus de la prison de Mons. Des voitures avec des agents cagoulés", nous écrit une personne.

Le procès des "motards" a débuté ce mardi matin devant la cour d'appel du Hainaut à Mons. Quatorze motards, membres des bandes rivales Hell's Angels et No Surrender, sont jugés une seconde fois. Un dispositif de sécurité a été mis en place dans le hall des cours de justice mais aussi devant le bâtiment situé le long de la rue des Droits de l'homme, où la circulation est filtrée. Le procès a lieu dans la salle de la cour d'assises du Hainaut.



Les quatorze prévenus qui comparaîtront devant la cour sont Fabrice C. (condamné à 10 ans), Luigi C. (3 ans avec sursis), Théo D. (6 ans), Olivier S. (3 ans), Jefferson M. (18 mois avec sursis), Patrick J. (6 ans), Mohamed E. (10 ans et en fuite), Grégory D. (2 ans avec sursis) Pascal F. (3 ans avec sursis), Pietro L. (3 mois avec sursis), Laurent D. (acquitté), Gauthier L. (5 ans avec sursis), Wim H. (deux ans avec sursis) et Peter T. (2 ans avec sursis). La plupart sont originaires de la région de Mons-Borinage et membres des No Surrender. Seuls trois membres des Hell's Angels, dont deux néerlandophones du chapter de Gand, seront jugés une seconde fois.

La cour d'appel analysera plusieurs préventions: tentatives de meurtre, coups, détention d'armes, trafic de drogues... Le tribunal correctionnel de Mons n'avait pas retenu la circonstance aggravante d'association dans son jugement. Le ministère public, représenté par Henri Renard et Julien Moisnil, a notamment fait appel sur ce point. Quatre jours d'audience seront consacrés à ce dossier. Le procès est présidé par Marie-Julie Deutsch, assistée d'Isabelle Gérome et de Diane Dejardin. Le premier jour du procès a été retardé en raison de l'absence d'un traducteur en langue néerlandaise.