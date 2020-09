"Je peux pas, j'ai bibliothèque": une campagne pour la lecture à La Louvière

Depuis ce 21 septembre, une importante opération de communication est lancée par la Province de Hainaut pour inciter les lecteurs à franchir à nouveau les portes des 150 bibliothèques reconnues dans le Hainaut.

Malgré le déconfinement et la mise en place de mesures sanitaires, les lecteurs sont encore un peu frileux à revenir en bibliothèque. Pour les inciter et attirer aussi de nouveaux lecteurs, la bibliothèque centrale de la Louvière a mis sur pied un projet.

Près de 7000 sacs réutilisables ( blanc ou noir) avec comme slogan ' j'peux pas, j'ai bibliothèque "! ou "aujourd'hui, je sors en bibliothèque " seront distribués aux usagers des bibliothèques du Hainaut et aux nouveaux inscrits. Dans ce sac, des blocs agendas, des signets colorés et pour les plus chanceux, un chèque cadeau de 10 euros pour acheter un livre chez un libraire.