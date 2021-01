"S'il reste de l'air dans le préservatif, il pourrait éclater": animation sur les infections sexuellement transmissibles dans une école à Soignies

Les élèves d'une école à Soignies ont participé à une animation sur les infections sexuellement transmissibles (IST). De manière ludique, ils ont reçu des informations et des conseils de la Plateforme Prévention Sida de Bruxelles.

"Je pince bien le réservoir pour en chasser l’air. S’il reste de l’air dans le préservatif, il pourrait éclater lors de l’éjaculation et je descends bien jusqu’à la base du pénis", explique sans langue de bois Godefroi Gilbert, responsable de projets à la Plateforme Prévention Sida.

Hier, durant toute la journée, les élèves de 3ème et 4ème du Lycée provincial des Sciences et Technologies de Soignies ont vécu en présentiel une animation dynamique sur les infections sexuellement transmissibles. A l'aide de jeux, les jeunes ont abordé les questions qu'ils n'osent pas toujours poser, et encore moins dans le contexte actuel.

"On ne parle que du Covid en ce moment!"

"On ne parle plus trop du cancer. On ne parle plus des IST. On ne parle que du Covid en ce moment et pourtant c’est super important", souligne Clarisse, une élève de 4ème secondaire.

De quoi changer un peu les idées de ces adolescents souvent isolés en ce moment. Porté par quatre professeurs, ce projet est soutenu par la Plateforme Prévention Sida de Bruxelles ainsi que par le planning familial de Soignies.