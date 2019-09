"Je viens d'entendre une sorte d'explosion, ma maison a tremblé": que s'est-il passé dans les régions de Charleroi et Namur cet après-midi?

Des dizaines de personnes nous ont signalé avoir entendu une importante détonation aux alentours de 16h20 ce mercredi.

"Je suis actuellement chez moi à Marcinelle. Je viens d'entendre une sorte d'explosion. Toute ma maison a tremblé, au point que mon matelas sur lequel j'étais couchée a fait comme une vague, ce qui m'a bousculée entièrement", nous écrit Armelle via notre bouton orange Alertez-nous. Comme Armelle, des dizaines de personnes nous ont signalé avoir entendu une importante détonation aux alentours de 16h20 ce mercredi. "Gros boom" répètent plusieurs d'entre elles. Chose étonnante, le bruit a été perçu dans des communes séparées par plusieurs dizaines de kilomètres. "Ma fenêtre a failli casser, il s'est passé quoi ?", nous demande Hugo.

Du côté des pompiers de Charleroi, "rien à signaler". Les secours n'ont pas été dépêchés pour une éventuelle explosion. Même affirmation du côté de la zone de secours Nage, intervenant notamment près de Namur. L'Observatoire royal de Belgique n'a rien constaté d'anormal non plus. "Aucune secousse enregistrée", nous communique-t-on.





Un "functional check flight"



Nous trouvons finalement les réponses à nos questions auprès du service presse de la Défense. Son porte-parole nous indique que ce mercredi après-midi, un F16 a survolé les régions où le bruit a été entendu. Il s'agissait d'un "functional check flight" (FCF). Pour faire simple, il s'agit d'une opération permettant de vérifier le bon fonctionnement d'un avion. Le moteur d'un avion F16 venait d'être changé. Afin de s'assurer qu'il était fonctionnel, un pilote a effectué cette opération. Et il y a de grandes chances que lors de ce vol, l'avion ait passé le mur du son. "À l'heure actuelle, nous ne pouvons l'affirmer avec certitude mais c'est très probable", nous indique le porte-parole du service presse. Une conclusion plus que probable au vu de toutes nos vérifications effectuées.

Lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son (340 mètres par seconde ou environ 1200 Km/heure), un bruit court et puissant (le fameux "boum") est entendu par les observateurs au sol.