"L'avion de Gilly" touché par un incendie

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis mardi soir vers 18H30 sur le site connu dans la région de Charleroi comme "l'avion de Gilly" à hauteur de la chaussée de Montigny à Gilly (Charleroi), non loin de la N90. Un violent incendie s'est déclaré au sein de l'Airbus A310, qui faisait office par le passé de restaurant. Un seul départ des pompiers de la zone de secours Hainaut-Est a été requis sur les lieux pour tenter de maîtriser les flammes. La police locale de Charleroi a également déployé une dizaine de policiers pour bloquer les accès au site et aux environs. L'incendie a débuté au milieu de l'avion avant de se propager à tout l'appareil. Une partie de l'engin s'est effondrée à la suite de l'incendie. Les circonstances du sinistre sont inconnues. Le site se trouvait à l'abandon depuis quelques années et était régulièrement squatté, a précisé la zone de secours. L'Airbus A310, mis en vente, avait été racheté en 2019 par un groupe français. Son démontage et déménagement avait été reporté à plusieurs reprises. (Belga)