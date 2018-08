"La maison a tremblé, les chats ont fui, mon cœur bat à tout rompre": une grosse déflagration entendue près de Charleroi

Un avion militaire a franchi le mur du son, à nouveau. Mais vous êtes chaque fois nombreux à contacter la rédaction de RTL info quand un bruit sourd et puissant retentit dans le ciel.

"Encore un avion de chasse qui passe le mur du son au-dessus de Charleroi? Ça commence à bien faire! La maison a tremblé, les chats ont fui, et moi, gravement malade, j'ai sursauté et mon coeur bat à tout rompre... Quand cela va-t-il cesser ?", nous a écrit Domi, de Roux, via le bouton orange Alertez-nous.

"Grosse détonation à Chatelet, pourquoi ?", s'interroge Julien.

"Gros boom dans Charleroi vers 10h10", dit un autre témoin.

De nombreux autres témoignages évoquent la même chose entre 10h10 et 10h40. Tous dans la région de Charleroi.

La Défense nous a confirmé qu'il s'agissait d'un avion militaire. "C'est un de nos avions de Florennes (où se situe une importante base aérienne), lors d'un entraînement planifié. Il a effectivement traversé le mur du son".