"Le carnaval n'est pas mort": ambiance festive et émouvante ce matin à Binche au son des tambours

Nous sommes le 1er mars et c'est mardi gras aujourd’hui. Le jour le plus important de l'année traditionnellement pour les Binchois. Mais le carnaval est officiellement annulé cette année. Cela dit, les Binchois restent décidés à faire vivre leur folklore. Ils étaient déjà nombreux à mettre de l'ambiance tôt ce matin. "Il y a des roulements de tambours du haut d'un balcon d'un café", témoigne notre journaliste Marc Demoustiez ce matin à 7h sur Bel RTL.

J'ai vu des gens pleurer ici lorsque retentit l'aubade matinale

"200 à 300 personnes sont rassemblées ici sur la grand-place. Elles dansent et marquent le pas pour ce non-carnaval et pour malgré tout chasser l'hiver et dire que le carnaval à Binche n'est pas mort. J'ai vu des regards très humides, j'ai vu des gens pleurer ici lorsque retentit l'aubade matinale, c'est l'air traditionnel qui est joué le mardis gras lorsque sortent les Gilles de leurs maisons", confie notre reporter.

"Le Codeco a tué le carnaval de Binche"

Les autorités communales de Binche et les responsables de l'Association de la Défense du Folklore (ADF) avaient décidé fin janvier d'annuler le carnaval de Binche 2022 en raison de la crise sanitaire. "Le Codeco a tué le carnaval de Binche", avait indiqué Laurent Devin, bourgmestre de Binche. "Les mesures prises dans le cadre du dernier Codeco rendent impossible l'organisation du carnaval en 2022. Nous devons prendre acte des décisions et en subir les conséquences, comme dans d'autres secteurs."

Des primes d'aide sont prévues pour les métiers qui sont impactés par l'annulation du carnaval.