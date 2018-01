"Les médicaments, cela ne suffit pas toujours": un espace de "lâcher prise" ouvre dans le Hainaut pour combattre le stress

En Belgique, un tiers de la population de plus de 15 ans dit souffrir de stress. Un espace de "lâcher prise" ouvre ce week-end dans le Hainaut pour combattre ce stress. Il propose une prise en charge globale et multidisciplinaire.

C’est suite à un gros souci de santé qu’il attribue en partie au stress qu’Olivier De Stexhe a eu l’envie de fonder l’espace du lâcher prise. "Pour aider les autres, pour partager aux autres cette croyance, cette conviction que j’ai aujourd’hui qu’on peut s’en sortir par rapport aux situations de stress", confie-t-il à notre journaliste Nathalie Pierard pour Bel RTL.

L’idée, c’est une approche globale avec des disciplines non médicamenteuses et qui se veut complémentaire à la médecine traditionnelle. "Les médicaments, cela ne suffit pas toujours, affirme Aurélie Traube, coach de vie. Et ce sont surtout parfois des effets secondaires qui peuvent être néfastes à la guérison. On perd de l’énergie. Donc une approche complémentaire pour remettre en action aide beaucoup les personnes."

Parmi les disciplines proposées, il y a la kinésithérapie, le yoga, la massothérapie. Dans le volet émotionnel, on retrouve des thérapies comme la kinésiologie ou l’art thérapie. Sur le plan mental, le centre propose aussi de la sophrologie. Enfin, au niveau psychologique, il y a thérapie, hypnose, coaching. "Un ensemble de disciplines qui vont s’allier les unes aux autres", conclut Olivier De Stexhe.