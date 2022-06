"Même le bon Dieu est montois puisque regardez, il a apporté le soleil": après 2 ans d'absence, Mons retrouve son traditionnel Doudou

Les Montois vont enfin pouvoir faire la fête dans le cadre de la Ducasse, après deux années d'annulation en raison de la crise sanitaire.

À 11h ce vendredi, la Grand Place de Mons commençait peu à peu à prendre vie. En ce 3e jour de Ducasse, les terrasses sont bien remplies. "On le vit pour trois ans d'un coup. On fait la fête, encore la fête et encore la fête. Et dimanche, on fait le combat", nous confie un Montois. Cette tradition est bien ancrée dans la ville.

Pierre et Claude y participent chaque année depuis plus de 50 ans. "Quand j'avais 20 ans, je montais sur la table de la Ducasse. On allait à la corde. Maintenant que j'ai 4 fois 20 ans, je ne vais plus sur la table ni à la corde mais le Doudou reste dans les cœurs", confie Pierre. "Même le bon Dieu est montois puisque regardez, il a apporté le soleil", ajoute Claude.

Pour les Montois, c'est aussi un moment de retrouvailles. "On revoit des gens qu'on ne voit parfois qu'à ce moment-là. On avait besoin de ces retrouvailles, ça fait vraiment beaucoup de bien", s'exclame une Montoise.

Pour le secteur Horeca, c'est une délivrance. Jean-Pierre réalise le chiffre d'affaires d'un mois sur seulement quelques jours. "C'est super, l'ambiance est là. C'est chaleureux. Les gens en ont besoin, ça se ressent énormément", affirme ce gérant d'un établissement. Les festivités vont donc se poursuivre jusqu'à dimanche avec le tant attendu combat dit "Lumeçon".

Le programme :

Les festivités du "Doudou 2022" se dérouleront jusqu'au 19 juin. Les moments rituels traditionnels, reconnus par l'UNESCO, commenceront le samedi 11 juin en soirée, à 20h, avec la Descente de la Châsse de Sainte-Waudru à la Collégiale de Mons. Le dimanche 12 juin commencera à 7h45 par la messe solennelle de la Trinité à la Collégiale.

S'en suivront le cortège de Saint-Georges, la pose de la Châsse sur le Car d'Or, la sortie du Dragon, la Procession du Car d'Or de la Rampe Sainte-Waudru vers le centre-ville. La célèbre montée du Car d'Or avant sa rentrée dans la Collégiale se déroulera à 12h, avant la descente de la rue des Clercs vers la Grand-Place où aura lieu le Combat dit Lumeçon entre Saint-Georges et le Dragon.

Ces festivités rituelles se répéteront le dimanche 19 juin sur la Grand-Place dans le cadre du "Petit Lumeçon" destiné aux enfants. La remontée de la Châsse de Sainte-Waudru à la Collégiale ponctuera en fin d'après-midi la fin officielle de la Ducasse de Mons. De très nombreuses activités culturelles et musicales seront organisées du 8 au 19 juin partout dans Mons et dans les villages de l'entité.