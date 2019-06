"Monsieur ne conteste pas son problème d'alcool": Daniel M. jugé pour avoir frappé son ex-femme de 73 ans à Charleroi

Daniel M., septuagénaire, a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Charleroi à un an de prison avec un sursis probatoire de trois ans pour deux scènes de violence contre Claudine, 73 ans, son ex-compagne.



Les 5 et 7 mars 2018, l'homme avait porté des coups à la victime. Le prévenu reconnaissait s'être énervé à quelques reprises à la suite de disputes. La partie civile a pointé, au procès, la consommation d'alcool du prévenu: "Monsieur ne conteste pas son problème d'alcool, car il lui arrive de boire une quinzaine de verres. Du coup, il devient particulièrement violent vis-à-vis de ma cliente", a précisé l'avocat.





"Ils se connaissent depuis 16 ans"



Vu ses antécédents judiciaires, le ministère public souhaitait voir l'homme en prison. "En plus, le prévenu a repris contact avec Claudine en se faisant passer pour un policier au téléphone", a-t-il rappelé.

La défense avait plaidé l'acquittement au bénéfice du doute pour son client. "Ils se connaissent depuis 16 ans. Il s'agit d'une relation assez compliquée. Il est évident qu'il existe un climat de disputes et de tensions", avait-elle souligné.