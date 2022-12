"Plus d'une dizaine de voitures de police": que se passe-t-il à Aiseau-Presles?

Jimmy nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, après avoir aperçu un important convoi de police : "Que se passe-t-il dans la région de Châtelet, en direction d'Aiseau-Presles ? Plus d'une dizaine de voitures de police, dont au moins 7/8 banalisées ont traversé la route de Namur, sirènes hurlantes". Un autre habitant a également vu l'intervention : "Route bloquée par la police. Les pompiers ORES sont sur place et la police aussi à la route de Namur a Aiseau-Presles, que se passe-t-il ?", nous écrit-il.

Une personne est actuellement retranchée à son domicile, rue de Belle-Vue à Aiseau-Presles, en province de Hainaut, a indiqué la zone de police locale confirmant une information de la DH.

Plusieurs policiers sont actuellement présents sur place. Selon la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, une personne est actuellement retranchée au sein d'une habitation. Un périmètre de sécurité a été établi et la rue est fermée à la circulation.