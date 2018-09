"Pourquoi des avions de l’armée passent au-dessus de nous?": des F-16 ont survolé le Hainaut, un "fly by" combiné à un exercice

"Pourquoi des avions de l’armée passent au-dessus de nous?", se demande Noémie, qui vit à Harchies, nous envoyant cette vidéo via le bouton orange Alertez-nous, où l'on voit 4 F-16 de l'armée belge passer dans le ciel. "Quatre avions de chasse passent à basse altitude à plusieurs reprises au dessus de Binche", constate Philippe.

Renseignement pris auprès de la Défense, des F-16 ont bien survolé le Hainaut à basse altitude, et plus particulièrement la localité de Ham-sur-Heure, où une cérémonie avait lieu dans le cadre des commémorations de la Grande guerre: "Il y a eu un fly by, qu'ils ont combiné par un exercice sur le retour", nous explique la porte-parole de la Défense.

Photo envoyée par Nam