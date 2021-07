"Quand j'ai ouvert ma porte, j'ai aperçu de la fumée": début d'incendie sur un parking à Marchienne-au-Pont

"Explosion sur le parking Carrefour Market à Marchienne-au-Pont. Quand j'ai ouvert ma porte, j'ai aperçu de la fumée. La police et les pompiers sont sur place", nous écrit Valentin via notre bouton orange Alertez-nous. Cet habitant de Marchienne-au-Pont nous raconte avoir été surpris par une déflagration peu avant 12h. Les pompiers et les forces de l'ordre ont été déployés. Les clients du magasin ont été évacués par mesure de précaution, nous indique notre témoin.

Contactée par nos soins, la police locale nous confirme qu'une intervention a eu lieu sur le parking de Carrefour Market, situé rue de l'hôpital à Marchienne-au-Pont. Une surcharge s'est produite dans la cabine haute tension située à proximité du magasin, entraînant un début d'incendie rapidement maîtrisé. Les services d'Ores sont sur place. Aucun blessé n'est à déplorer, nous précisent les pompiers.