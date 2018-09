"Que se passe-t-il au boulevard Bertrand à Charleroi ?": les pompiers mobilisés pour un "barbecue sur un balcon"

"Ce midi plusieurs voitures de police et de secours ont été déployées au boulevard Jacques Bertrand au niveau du bar le Gringo à Charleroi. Que se passe-t-il ?" C'est la question posée ce dimanche par Valérie via notre bouton orange Alertez-nous. "Incendie boulevard Jacques Bertrand au 5ème étage", assure quelques minutes plus tard Bernardo.

Les pompiers de Charleroi nous confirment avoir été appelés pour un dégagement de fumée important à cette adresse. "Il n'y a rien de dramatique à signaler. C'est juste une personne qui avait allumé un barbecue sur son balcon", précise les hommes du feu.

Une personne a été légèrement intoxiquée par la fumée.