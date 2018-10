"Si ça avait été à l’extérieur, je n’aurais pas pu me déplacer": un bureau de vote installé dans une maison de repos à Gerpinnes

Une maison de repos à Gerpinnes, qui accueille 220 résidents, a installé un bureau de vote dans les bâtiments, afin d’aider les électeurs qui ont parfois des difficultés à se déplacer pour aller voter.

Parmi eux, Micheline Dehon, qui est ravie : "C’est beaucoup plus facile, parce que si ça avait été à l’extérieur, je n’aurais pas pu me déplacer. Ici, on a mis à notre disposition tout ce qu’il fallait et j’en suis très heureuse", a-t-elle déclaré au micro RTL INFO.

Philippe Thomas, directeur de cette résidence, explique l’importance d’avoir installé ce bureau de vote: "C’est capital pour nos résidents, parce que nous sommes plus de 200 ici, une grande partie souhaitait venir voter, c’est une initiative de leur part du conseil consultatif des aînés de Gerpinnes, nous sommes heureux d’avoir un bureau de vote pour la première fois ici au sein de la résidence".